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الهلال الأحمر مستعدون لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت جمعية الهلال الأحمر عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي الشقيق جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب.
وقالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس لـ «كونا» ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الأحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت البرجس ان الجمعية على أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي الشقيق وتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضررين جراء الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
وأضافت ان الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء والأصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المتضررين وإنقاذ ضحايا الزلازل.

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