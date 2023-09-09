الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة منكوبي الزلزال

الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة منكوبي الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، وفي إطار الدور الإنساني للكويت، وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بإصدار تعميم لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثـــة ومساعــدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية الشقيقة على وجه السرعة.
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