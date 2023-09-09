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وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيق بحادث انقطاع التيار عن 6 مناطق بسبب احتراق محطة

9/9/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
عالجت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مساء أمس الأول أزمة انقطاع التيار في عدد من المناطق سببه احتراق محطة عبدالله السالم M وخروج محطة حولي A عن الخدمة كليا.
الوزارة أوضحت ان الاحتراق أصاب احد خلايا المحطة بعطل ما أدى إلى احتراق أجزاء منها مؤثرا على محطة حولي ما أدى إلى قطع التيار عن مناطق المنصورية والنزهة وأجزاء من حولي والـروضـة والـقادسية والمنصورية وضاحية عبدالله السالم.
فرق الوزارة قامت بما عليها حيث تواجد وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد في موقع الحادث للتأكد من إعادة التيار إلى المناطق المتضررة والوقوف على أسباب الحادث. وفي حين استعانت الوزارة بمولدات الديزل لإعادة التيار إلى المناطق التي تضررت بفعل خروج المحطة، . .
وأعلنت الوزارة ان الحريق اقتصر على الأضرار المادية البسيطة فقط، حيث تمت إعادة التيار تدريجيا لجميع المناطق، علما ان الوزير الاستاد وجه بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالحادث والوقوف على أسبابه.

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