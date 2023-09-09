الأداء الحكومي يتولى متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من أعمال
التاريخ
9/9/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل البند 6 من المادة 2 من المرسوم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بنص البند 6 من المادة 2 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:
«6 - متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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