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الأداء الحكومي يتولى متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من أعمال

9/9/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل البند 6 من المادة 2 من المرسوم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بنص البند 6 من المادة 2 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:
«6 - متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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