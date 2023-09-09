ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونماء يعكس حرص الجانبين على المضي بها قدماً



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، الى جانب مناقشة التعاون على مستوى العمليات والترتيبات الفنية بين وزارة الدفاع ونظيرتها الفرنسية فيما يتعلق بالجوانب التدريبية، بالإضافة إلى استعراض أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين بنادي ضباط الجيش وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي للبلاد ضمن جولته في المنطقة.

وقد رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالوزير الضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مشيدا بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء يعكس حرص الجانبين على المضي بها قدما نحو آفاق أشمل في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق الانسجام وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيدا على تطلع بلاده الدائم إلى تنمية وتطوير العلاقات مع الكويت، على النحو الذي يلبي تحقيق الشراكة والتعاون العسكري، والذي يسهم بدوره في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، وسفيرة فرنسا الصديقة لدى البلاد كلير لو فليشر، والوزير المفوض محمد حياتي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وعدد من كبار قادة الجيش.

هذا، وقد أقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق له.

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الفرنسي كان قد وصل إلى البلاد والوفد المرافق، حيث كان في استقباله لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من كبار قيادات الوزارة.