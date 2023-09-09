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طلال الخالد عزى رئيس الحكومة المغربية بضحايا الزلازل

9/9/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن أحر التعازي القلبية وخالص المواساة لوقوع سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المغرب وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب الخالد عن تمنياته تجاوز آثار هذه الكارثة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المغرب، معربا عن خالص التعازي القلبية بوقوع سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، ويحفظ المملكة المغربية من كل مكروه.

MENAFN09092023000130011022ID1107038043

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