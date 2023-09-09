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رئيس التنمية الصناعية: مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليارات نسمة بتكاليف زهيدة

9/9/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز اهتمامه على دعم الصناعة، وهناك اهتمام غير طبيعي بهذا الملف مقارنة بسنوات سابقة، موضحا أن ما يحدث نقلة كبيرة تظهر نتائجها قريبا.



وأشار محمد عبد الكريم، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة التركيز قوى على الصناعة من خلال دعمها ببيئة تشريعية وعملية وتهيئة المناخ العام لدعم الاستثمار، كما أن وزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير مع كل الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات ودخول استثمارات كبيرة من عدة دول وشركات عالمية.



وتابع: "مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليار نسمه بتكاليف ضعيفة ومصر تتوسط العالم ولها علاقات دولية مع جميع الدول وعلاقتها قوية مع دول أفريقيا وأوروبا"، لافتا إلى أننا جذبنا استثمارات من كوريا واليابان وتركيا والهند والصين والمانيا خلال الآونة الأخيرة، وأوضح أن العالم يتشكل من جديد ومصر موقفها متزن وهذا يعيطها ميزة تنافسية كبيرة.









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