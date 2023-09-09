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مصطفى وزيري: انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل

9/9/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: المتحف المصري الكبير سيكون جاهزًا للافتتاح خلال شهر نوفمبر المقبل.



وعن سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، علق: "بحمد ربنا إن عندنا في مصر 40 متحف ومخازن متحفية على مستوى الجمهورية على أعلى درجة ممكنة من الأمن والتأمين، وجميع القطع الأثرية مؤمنة ومسجلة".



وتابع: "أمر غريب أن القطع الأثرية للمتحف البريطاني غير مسجلة ويتم سرقتها بسهولة"، مؤكدًا: "لم تفقد أي قطعة أثرية من متحافنا المصرية.







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