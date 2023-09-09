



وأكدت الشركة المشغلة للمترو أنه يوجد موظفى خدمة العملاء فى المحطات وعلى رصيف المترو لتسهيل الرحلة فى حالة طلب المساعدة، إلى جانب الطريق المخصص والموضح للمكفوفين – بلاط برايل- ليتمكنوا من استكمال رحلتهم دون الحاجة لأى مساعدة من لحظة دخولهم للمحطة.





كما يضم المترو خدمات الخرائط والإرشادات البصرية المخصصة للركاب والتى تتميز الشركة بتقديمها وتطويرها لضمان تجربة استثنائية للعملاء علاوة على التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المختلفة.





والخط الثالث لمترو الأنفاق، هو أحد خطوط مترو القاهرة الهامة لربطه الخطين الأول والثانى مع القطار الكهربائى الخفيف، والذى يتم انشاؤه على عدة المراحل، وعند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلى منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين الأول للطريق الدائرى، والثانى لجامعة القاهرة.