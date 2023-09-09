Saturday, 09 September 2023 10:12 GMT

تخصيص أبواب بالمترو لذوى الهمم قريبة من مقاعدهم.. اعرف التفاصيل

9/9/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) خصصت إدارة مترو الخط الثالث – الخط الأخضر - أبوابا لذوى الاحتياجات الخاصة بعربات المترو، وهذه الأبواب قريبة من المقاعد المخصصة لهم داخل العربات والمصاعد وأحزمة الأمان بالمقاعد، حيث أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط، أن الخط الأخضر اهتم بجميع الفئات من الركاب، حيث تم تجهيز حمامات لتناسب استخدام ذوى الهمم.


وأكدت الشركة المشغلة للمترو أنه يوجد موظفى خدمة العملاء فى المحطات وعلى رصيف المترو لتسهيل الرحلة فى حالة طلب المساعدة، إلى جانب الطريق المخصص والموضح للمكفوفين – بلاط برايل- ليتمكنوا من استكمال رحلتهم دون الحاجة لأى مساعدة من لحظة دخولهم للمحطة.


كما يضم المترو خدمات الخرائط والإرشادات البصرية المخصصة للركاب والتى تتميز الشركة بتقديمها وتطويرها لضمان تجربة استثنائية للعملاء علاوة على التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المختلفة.


والخط الثالث لمترو الأنفاق، هو أحد خطوط مترو القاهرة الهامة لربطه الخطين الأول والثانى مع القطار الكهربائى الخفيف، والذى يتم انشاؤه على عدة المراحل، وعند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلى منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين الأول للطريق الدائرى، والثانى لجامعة القاهرة.


MENAFN09092023000132011024ID1107038024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث