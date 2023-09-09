زلزال المغرب.. المناطق الجبلية تعوق عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر
التاريخ
9/9/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) تكافح فرق الإنقاذ للعثور على ناجين وسط أنقاض المنازل المنهارة فى القرى الجبلية النائية بالمغرب، من جراء الزلزال الذى أودى بحياة أكثر من ألف شخص، حسب أحدث الأرقام الرسمية، بحسب سكاى نيوز.
وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير، ليل الجمعة السبت، وألحق أضرارا بمبان تاريخية فى مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال.
لكن معظم الضحايا سقطوا فى المناطق الجبلية الواقعة إلى الجنوب، وفق "رويترز".
وفى مثال يظهر الوضع الصعب، كان عمال الإنقاذ الأنقاض بأياديهم العارية يرفعون الأنقاض فى قرية أمزميز القريبة من مركز الزلزال، فيما ملأت الحجارة المتساقطة الشوارع الضيقة.
وتشكل صف طويل من السكان خارج المتجر الوحيد المفتوح للحصول على الإمدادات فى القرية.
وسدت صخور متساقطة طريقا يربط أمزميز بقرية مجاورة، مما يسلط الضوء على التحديات التى تواجه فرق الإنقاذ.
وهذا الزلزال هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ عام 1960عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأميركية.
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