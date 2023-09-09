وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير، ليل الجمعة السبت، وألحق أضرارا بمبان تاريخية فى مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال.

لكن معظم الضحايا سقطوا فى المناطق الجبلية الواقعة إلى الجنوب، وفق "رويترز".

وفى مثال يظهر الوضع الصعب، كان عمال الإنقاذ الأنقاض بأياديهم العارية يرفعون الأنقاض فى قرية أمزميز القريبة من مركز الزلزال، فيما ملأت الحجارة المتساقطة الشوارع الضيقة.

وتشكل صف طويل من السكان خارج المتجر الوحيد المفتوح للحصول على الإمدادات فى القرية.

وسدت صخور متساقطة طريقا يربط أمزميز بقرية مجاورة، مما يسلط الضوء على التحديات التى تواجه فرق الإنقاذ.

وهذا الزلزال هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ عام 1960عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأميركية.