الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود
التاريخ
9/9/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة
الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وجاء "بيان من الديوان الملكى" كالتالى:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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