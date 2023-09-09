ويأتي هذا القرار تعبيرا عن "مساندة العاصمة الفرنسية باريس ودعمها الكامل للمغرب"، حسبما أكدت عمدة باريس آن هيدالجو، معربة عن "تضامنها مع المدن المغربية المتضررة ومع عائلات كل الضحايا.





وكانت عمدة منطقة الدائرة السابعة فى العاصمة الفرنسية (حيث يقع برج إيفل) رشيدة داتى، قد طلبت على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أن يتم إضاءة برج إيفل بألوان علم المغرب تضامنا مع الشعب المغربى".





كما طلبت من مجلس مدينة باريس تقديم المساعادات المادية والمالية فى أقرب وقت ممكن.





من جانبه، أعلن رئيس معهد العالم العربي أن عبارة "المغرب في القلب" ستُكتب بأحرف كبيرة على واجهة المؤسسة في باريس، وأن العلم المغربي سيتم رفعه عند المدخل.





وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المغرب، مما أسفر عن مقتل 1037 شخصا وإصابة 1204 آخرين، بينهم 721 في حالة حرجة ، في آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية.. وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.



