وفي ھذا الصدد، استعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفھا العمالات والأقالیم المتضررة، ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول إلیھا لیلا، والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بھا، والشروع في عملیات الإنقاذ إلا عند مطلع النهار.





وخلال ھذه الجلسة، رفع المسؤولون الحاضرون تفاصیل الإجراءات التي تم اتخاذھا من أجل التعامل السریع مع ھذه الكارثة الطبیعیة الكبرى.





وقد ھمت ھذه الإجراءات الاستعجالیة، التي شكلت موضوع تعلیمات الملك وتتبعه الدائم منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، والتي شھدت تدخل القوات المسلحة الملكیة، والسلطات المحلیة، ومصالح حفظ النظام، وفرق الوقایة المدنیة، وكذا القطاعات الوزاریة المعنیة، بالأساس:





– تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى





– تزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب





– توزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین





– الاستئناف السریع للخدمات العمومیة





وتجدر الإشارة في ھذا الصدد، إلى أنه تنفیذا للتعلیمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئیس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكیة، نشرت القوات المسلحة الملكیة، بشكل مستعجل، وسائل بشریة ولوجیستیة مھمة، جویة وبریة، وكذا وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق للبحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي میداني.





وفي ھذا الإطار، أعطى الملك المغربي بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وكذا من أجل :





– الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.





– التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.





– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.





– تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.





– فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.





– التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.





– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث





وتقرر، أیضا، الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.





من جھة أخرى، أعطى الملك تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.





وأعرب الملك، أیضا، عن خالص شكر المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة، التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي في ھذا الظرف، والتي عبرت العدید منھا عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.