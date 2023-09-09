(MENAFN- Youm7) ترأس الملك محمد السادس، العاهل المغربي، السبت، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر، والذي خلف خسائر بشریة كبيرة ومادیة في العديد من جھات المملكة.
وفي ھذا الصدد، استعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفھا العمالات والأقالیم المتضررة، ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول إلیھا لیلا، والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بھا، والشروع في عملیات الإنقاذ إلا عند مطلع النهار.
وخلال ھذه الجلسة، رفع المسؤولون الحاضرون تفاصیل الإجراءات التي تم اتخاذھا من أجل التعامل السریع مع ھذه الكارثة الطبیعیة الكبرى.
وقد ھمت ھذه الإجراءات الاستعجالیة، التي شكلت موضوع تعلیمات الملك وتتبعه الدائم منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، والتي شھدت تدخل القوات المسلحة الملكیة، والسلطات المحلیة، ومصالح حفظ النظام، وفرق الوقایة المدنیة، وكذا القطاعات الوزاریة المعنیة، بالأساس:
– تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى
– تزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب
– توزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین
– الاستئناف السریع للخدمات العمومیة
وتجدر الإشارة في ھذا الصدد، إلى أنه تنفیذا للتعلیمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئیس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكیة، نشرت القوات المسلحة الملكیة، بشكل مستعجل، وسائل بشریة ولوجیستیة مھمة، جویة وبریة، وكذا وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق للبحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي میداني.
وفي ھذا الإطار، أعطى الملك المغربي بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وكذا من أجل :
– الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
– التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.
– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
– تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.
– فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.
– التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.
– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
وتقرر، أیضا، الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.
من جھة أخرى، أعطى الملك تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.
وأعرب الملك، أیضا، عن خالص شكر المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة، التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي في ھذا الظرف، والتي عبرت العدید منھا عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.