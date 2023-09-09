الخطوط الفرنسية: رحلاتنا من وإلى مطارات المغرب تسير بشكل طبيعى
التاريخ
9/9/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أن رحلاتها من وإلى مطارات المغرب تسير بشكل طبيعى، بحسب سكاى نيوز.
وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطنى لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.
وأصدر الديوان الملكى المغربى بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم.
وقال الديوان الملكى المغربى إن الملك محمد السادس أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وشملت التعليمات أيضا.
الإحداث الفورى للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.
التكفل الفورى بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فى ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفورى للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.
فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.
التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.
تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.
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