وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطنى لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

وأصدر الديوان الملكى المغربى بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم.

وقال الديوان الملكى المغربى إن الملك محمد السادس أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وشملت التعليمات أيضا.

الإحداث الفورى للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.



التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.



التكفل الفورى بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فى ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.



تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفورى للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.



فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.

التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.



تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث



الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.