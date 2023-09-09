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رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة

9/9/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حضور فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع شباب الجامعات، والذى تستضيفه جامعة حلوان، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى، وبمشاركة 45 جامعة ومعهد.



وانطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بإذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ، وبعدها عرض طابور لطلاب الجامعات المشاركة فى الفاعلية.






وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات الذى تستضيفه الجامعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التكامل بين طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرًا إلى أن لأول مرة يشارك الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بأنشطة فى أسبوع شباب الجامعات.






وتابع رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات يحظى برعاية ودعم القيادة السياسية ونعمل لتحقيق التكاتف من أجل دعم الشباب وطموحاتهم طبقا لاستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق مبادئ الجمهورية الجديدة.




وأكد الدكتور السيد قنديل ، يعد هذا الأسبوع مميز لإنه يجمع لأول مرة عدد كبير من طلاب الجامعات مشيرًا إلى انه يعد فرصة لتعزيز التقاعل الثقافى بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، والتأكيد على دور الأنشطة الطلابية فى تعزيز مهارات الشباب المتنوعة وتعمل الجامعة والدولة المصرية على توفير بيئة مثالية لهذا الحدث ، متابعًا لدينا ايمان راسخ بحماس الشباب المشاركة ووعيهم لصنع المعجزات وبناء الحاضر والعبور جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الانسانية.







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