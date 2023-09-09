



دعا "المهيرى" فى برقية بعث بها "أن يرحم الله الضحايا وأن يجعل مثواهم الجنة أن شاء الله.. وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.





كانت مملكة المغرب قد شهدت كارثة حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر وأكد المعهد الوطنى للجيوفيزياء، بالمملكة، ذلك بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب مضيفة أن مركز ه كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربى مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.



