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الاتحاد العربى لعمال السياحة يُعزى ملك المغرب في ضحايا الزلزال

9/9/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال السياحة والبلديات العربى برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية. بخالص العزاء إلى جلاله الملك محمد الخامس ملك دولة المغرب الشقيقة ولكل شعبها، وفى القلب منه العمال وذلك عقب الزلزال المروع الذى ضرب مدينة مراكش.


دعا "المهيرى" فى برقية بعث بها "أن يرحم الله الضحايا وأن يجعل مثواهم الجنة أن شاء الله.. وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


كانت مملكة المغرب قد شهدت كارثة حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر وأكد المعهد الوطنى للجيوفيزياء، بالمملكة، ذلك بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب مضيفة أن مركز ه كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربى مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.




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