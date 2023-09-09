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افتتاح معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة وطرح المستلزمات بتخفيض 30%.. التفاصيل

9/9/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.



ويأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وكذلك تنفيذاً لتكليفات
الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.



وتفقد وزير التموين والمحافظ ورئيس الغرفة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على وفرتها وجودتها وعلى الأسعار المعروضة، ونسبة التخفيضات، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن آراءهم في توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل الفئات الإجتماعية، مُعربين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس،، والتخفيضات التى تصل إلى ٣٠٪.



وأكد
وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في معظم محافظات الجمهورية بمعدل من ٣-٥ معرض رئيسي في كل محافظة ويتم اليوم افتتاح معرض اهلا مدارس بشبرا الخيمة وكذلك معرض اهلا مدارس بمدينة بنها ومتوفر بها كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.





وأوضح محافظ القليوبية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.





وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.











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