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رفع 1200 حالة إشغال خلال حملات مكبرة جنوب الجيزة

9/9/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملات مكبرة لرفع تعديات المحال التجارية والباعة الجائلين وكل ما يعيق الحركة بميدان المنيب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأسفرت الحملات عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، وذلك تحت إشراف اللواء ذكي سلام رئيس الحي والاشتراك مع شرطة المرافق.



يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق وتحدث ضوضاءً بمكبرات الصوت.



وفور ورود الشكوى، دفعت المحافظة من خلال حي الوراق حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.















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