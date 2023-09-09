



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة فى وقت قصير.







وأشارت هيئة الأرصاد : ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة، مضيفة : وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل فى اتجاه بنغازى أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن فى جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقى الشك فى تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا"





وتابعت هيئة الأرصاد : من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصى غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار.







