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الأرصاد: أقصى غرب الساحل الشمالى على موعد مع بقايا العاصفة دانيال

9/9/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضى الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا "فى سرعات الرياح وارتفاعا" كبير للامواج.


وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة فى وقت قصير.


وأشارت هيئة الأرصاد : ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة، مضيفة : وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل فى اتجاه بنغازى أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن فى جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقى الشك فى تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا"


وتابعت هيئة الأرصاد : من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصى غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار.




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