الأرصاد: أقصى غرب الساحل الشمالى على موعد مع بقايا العاصفة دانيال
التاريخ
9/9/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضى الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا "فى سرعات الرياح وارتفاعا" كبير للامواج.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة فى وقت قصير.
وأشارت هيئة الأرصاد : ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة، مضيفة : وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل فى اتجاه بنغازى أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن فى جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقى الشك فى تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا"
وتابعت هيئة الأرصاد : من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصى غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار.
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