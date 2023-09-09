ووقع بايدن مع زعماء الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبى مذكرة تفاهم تحدد المشروع الجديد، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/.



وكشف بايدن - خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة الهندية /نيودلهي/ - عن إصلاحات واستثمارات جديدة فى البنك الدولي، بإمكانها أن تضخ مئات المليارات من الدولارات فى هيئة منح وقروض للدول النامية.



كما قال بايدن إنه كان ليرحب بحضور نظيره الصيني، شى جين بينج، فى حال مشاركته فى القمة، غير أنه أكد أن النتائج الإيجابية لا تزال ممكنة.



وأشادت الولايات المتحدة ببيان قمة مجموعة العشرين، حيث وصفه مستشار الأمن القومى الأمريكي، جيك سوليفان، بـ "العلامة البارزة لرئاسة الهند للقمة وتصويت بالثقة فى قدرة مجموعة العشرين على الاجتماع معا لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة".



وأوضح سوليفان أن البيان يتضمن "مجموعة من الفقرات المتتابعة بشأن الحرب فى أوكرانيا، ومن وجهة نظرنا، فإن البيان قام بعمل جيد للغاية فى الدفاع عن المبدأ الذى يؤكد أنه ليس بإمكان الدول استخدام القوة سعيا للاستيلاء على الأراضي".