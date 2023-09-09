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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا فى إندونيسيا

9/9/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزل بلغت قوته 6 درجات تقريبا، السبت، شبه جزيرة ميناهاسا فى إندونيسيا، وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا فى منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا، وفق "رويترز".



وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم تتوفر معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو خسائر.



وتضم شبه الجزيرة واحدا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطا، وتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية.



وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي.







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