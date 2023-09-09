وقال زيلينسكى فى خطاب للشعب الأوكرانى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/: " ستحصل أوكرانيا على المزيد من دبابات جيبارد لحماية شبكة الطاقة لدينا".



وشدد زيلينسكى على أن أوكرانيا تحشد جميع قواتها من أجل زيادة المعروض من أنظمة الدفاع الجوى المختلفة وضمان الحماية المادية لمنشآت البنية التحتية للطاقة من الضربات الروسية.



يذكر أن زيلينسكى عقد اجتماعًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة فى وقت سابق من اليوم لبحث حماية الطاقة والبنية التحتية الحيوية من هجمات صواريخ الروس والطائرات بدون طيار.







