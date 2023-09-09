زيلينسكى: أوكرانيا ستحصل على مزيد من دبابات جيبارد لحماية البنية التحتية للطاقة
التاريخ
9/9/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن شركاء أوكرانيا سيقدمون المزيد من دبابات جيبارد المضادة للطائرات للاستخدام فى حماية مرافق البنية التحتية للطاقة.
وقال زيلينسكى فى خطاب للشعب الأوكرانى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/: " ستحصل أوكرانيا على المزيد من دبابات جيبارد لحماية شبكة الطاقة لدينا".
وشدد زيلينسكى على أن أوكرانيا تحشد جميع قواتها من أجل زيادة المعروض من أنظمة الدفاع الجوى المختلفة وضمان الحماية المادية لمنشآت البنية التحتية للطاقة من الضربات الروسية.
يذكر أن زيلينسكى عقد اجتماعًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة فى وقت سابق من اليوم لبحث حماية الطاقة والبنية التحتية الحيوية من هجمات صواريخ الروس والطائرات بدون طيار.
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