



وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى، إن "جرائم الأحداث تنتشر كالنار فى الهشيم" بعد أن وافقت حكومتها على القانون، الذى ينص أيضًا على السجن لمدة تصل إلى عامين لآباء الاطفال المتغيبين عن المدارس.





تم تسمية القانون على اسم كافيانو، وهى ضاحية محرومة اجتماعيًا ومليئة بالجريمة فى نابولي، حيث سافرت ميلوني، التى تقود جماعة إخوان إيطاليا اليمينية المتطرفة، الأسبوع الماضى بعد الاغتصاب الجماعى المزعوم لفتاتين. ووعدت ميلونى خلال الزيارة بتعزيز الأمن وإعادة تأهيل الحي.





وفى مؤتمر صحفى نادر أمس الخميس، قالت إن حكومتها "تضع نفسها هناك" لمعالجة قضية قالت إنها أهملت من قبل الإدارات السابقة. وقالت: "إنه ليس تحديا سهلا".





ويعنى القانون أنه يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على الفور، على سبيل المثال إذا تم القبض عليهم وهم يحملون أسلحة أو مخدرات.





وسيكون للسلطات أيضًا سلطة مصادرة الهواتف المحمولة من المجرمين الأحداث ومنعهم من التردد على مناطق معينة.





حتى الآن، لا يمكن إبقاء الطفل المجرم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوى على عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر، وهو ما يستبعد معظم الجرائم باستثناء القتل. وقد تم تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، مما يسهل فرض الحبس الاحتياطى فى الجرائم الأقل خطورة.





وقالت ميلونى إن القانون يهدف إلى ثنى القاصرين عن ارتكاب الجرائم، ويتضمن إجراءات "لإعادة إدماج وإعادة تأهيل" المجرمين الشباب.





وقالت: "لا أحد يريد أن يلقى بأطفال يبلغون من العمر 12 عاما فى السجن"، زاعمة أن الإجراءات "وقائية وليست قمعية".





ومع ذلك، وعدت ميلونى بـ "السجن مدى الحياة" للقاصرين الذين ارتكبوا جرائم قتل.





ويأتى القانون أيضًا فى أعقاب اعتقال سبعة ذكور الشهر الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الاغتصاب الجماعى فى باليرمو، بصقلية.





وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن القاصرين الذين يطلقون النار يجب أن "يعاقبوا مثل البالغين"، بينما جدد دعواته لإخصاء المغتصبين كيميائيا.





وفى الوقت نفسه، دافعت ميلونى عن شريكها، أندريا جيامبرونو، الصحفى التلفزيونى التى أثار جدلاً الأسبوع الماضى بعد أن قال إنه يجب على النساء "تجنب السكر" إذا أردن تجنب التعرض للاغتصاب.





وقالت ميلوني، التى لديها ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات من جيامبرونو، للصحفيين إن كلماته قد أسيء تفسيرها، وأنها على الرغم من أنها كانت“متسرعة”، إلا أنها كانت مشابهة لما قالته لها والدتها، وهو“إبقاء عينيك مقشرتين”.



