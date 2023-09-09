وأوضح يارماك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالى فى روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% فى فائض الحساب الجارى الإجمالي، وعجز فى الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".



وتابع يرماك إن "العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسى وتقلل من قدرته على الاستمرار فى الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابى على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمى ككل".







