9 متقدمين جدد فى انتخابات الزمالك.. والحصيلة 25 مرشحًا
التاريخ
9/9/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى
الزمالك
تقدم 9 مرشحين جدد بأوراقهم وهم، محمد قدري على منصب أمين الصندوق، فى حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.
كما تقدم كل من، علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.
ووصل عدد المرشحين مع نهاية اليوم السادس لتلقى طلبات الترشح فى انتخابات الزمالك إلى 25 مرشحا وهم:
ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.
كريم عادل وعبد المجيد سليم ومحمد قدري
على منصب أمين الصندوق
وهانى العتال على منصب النائب
وعلى عضوية فوق السن كل من..
1- أحمد عفيفي. 2- رجب رواش. 3 - أحمد فودة نصير . 4 - حمدية كمال. 5 - مروة أمير الرفاعي.
6 - أشرف إمام عبد السلام. 7 - مروة البروجى.
8 - نجلاء ناجى. 9 - أحمد عبادة. 10- سيف الإسلام محمد يوسف. 11-
طارق عبد العال. 12- رفعت شبل. 13- سامح سوني. 14-علاء مقلد. 15-حاتم السيد.
ومحمد خالد الصادق وأحمد هانى زادة وعلي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على عضوية
تحت السن.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.
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