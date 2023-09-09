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9 متقدمين جدد فى انتخابات الزمالك.. والحصيلة 25 مرشحًا

9/9/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى
الزمالك
تقدم 9 مرشحين جدد بأوراقهم وهم، محمد قدري على منصب أمين الصندوق، فى حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.
كما تقدم كل من، علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.
ووصل عدد المرشحين مع نهاية اليوم السادس لتلقى طلبات الترشح فى انتخابات الزمالك إلى 25 مرشحا وهم:
ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.
كريم عادل وعبد المجيد سليم ومحمد قدري
على منصب أمين الصندوق
وهانى العتال على منصب النائب
وعلى عضوية فوق السن كل من..

1- أحمد عفيفي. 2- رجب رواش. 3 - أحمد فودة نصير . 4 - حمدية كمال. 5 - مروة أمير الرفاعي.
6 - أشرف إمام عبد السلام. 7 - مروة البروجى.
8 - نجلاء ناجى. 9 - أحمد عبادة. 10- سيف الإسلام محمد يوسف. 11-
طارق عبد العال. 12- رفعت شبل. 13- سامح سوني. 14-علاء مقلد. 15-حاتم السيد.
ومحمد خالد الصادق وأحمد هانى زادة وعلي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على عضوية
تحت السن.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.



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