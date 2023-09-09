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شباب الأهلى يفوز على لافيينا والزمالك يهزم القناة فى افتتاح بطولة الجمهورية

9/9/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) فاز
فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه لافيينا بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023 – 2024.

جاءت ثلاثية فوز الأهلي خلال الشوط الأول، حيث سجل بلال عطية الهدفين الأول والثاني، قبل أن يسجل عبد الرحمن رامي «مانو» الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 / 0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على القناة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

سجل رباعية الزمالك: محمد حمد في الدقيقتين 14 و45 من الشوط الأول، و5 و25 للشوط الثاني.
وقدم لاعبو الزمالك أداء فنيا متميزا على مدار الشوطين، حيث استطاعوا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، وبعدها أدرك القناة التعادل، قبل أن يعود الأبيض بقوة ويتم تسجيل ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف.
ويقود فريق الزمالك 2008: محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا،
ماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد عامل مهمات.

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