جاءت ثلاثية فوز الأهلي خلال الشوط الأول، حيث سجل بلال عطية الهدفين الأول والثاني، قبل أن يسجل عبد الرحمن رامي «مانو» الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 / 0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على القناة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.