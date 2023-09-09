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تأهل عرابى والعوضى إلى دور الـ16 فى البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

9/9/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل عبد الرحمن عرابى، لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة، إلى دور الـ16 فى منافسات وزن 81 كجم بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على بطل تونس.



كما تأهل عمر العوضى إلى دور الـ16 بالبطولة بالفوز بالضربة القاضية فى منافسات وزن 71 كجم على بطل الجزائر.



وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم.



وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قِبَل كل من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم.



وتواجد منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.









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