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انتظام سباعى الأهلى الدولى فى التدريبات استعدادا للسوبر الأفريقى

9/9/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Youm7) انتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا، في تدريبات فريقهم الجماعية اليوم السبت، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني عقب المشاركة في مباراة إثيوبيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأدي رباعي الأهلي
الدولي تدريبات استشفائية بعدما شاركوا في مباراة المنتخب الوطني الأول أمس ضد إثيوبيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، فيما يشارك ثلاثي المنتخب الأولمبي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخضع رباعي الأهلي الدولي للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، لتحديد موقفهم أو شكوى أي منهم من الإصابات قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.



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