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منتخب مصر يهزم المغرب ويتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

9/9/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Youm7) فاز المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 0، ضمن منافسات دور ربع النهائى، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة، ليتأهل لنصف النهائى.



ونجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء أمس الجمعة.



وتأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، حيث تلقى الهزيمة من نظيره الجزائرى بنتيجة 3-0 فى الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندى بنتيجة 3-0 فى الجولة الأولى.



وتضم قائمة الفراعنة كلا من:”أشرف اللقانى وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل ومحمد المهدى ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.



ويترأس البعثة فى البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطإلى فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكى المدير الإداري.







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