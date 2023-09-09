الرئيس المصري: نتطلع لإسهام قمة مجموعة العشرين في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات الاقتصادية
التاريخ
9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن التطلع لأن تسهم قمة مجموعة العشرين (جي 20) الحالية في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء مختلف التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للقمة ال18 لقادة مجموعة العشرين في (نيودلهي) بمشاركة قادة 30 دولة حيث أعرب عن أمله أن تخرج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق آمال شعوبهم.
ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة محورها النظام متعدد الأطراف استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وأكد أهمية دور مجموعة العشرين لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية.
وأشار في هذا الإطار إلى ما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقال الرئيس السيسي أن اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد) وضعت أهدافا محددة لدعم دول القارة الإفريقية تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية.
وأضاف أن من بين الأهداف التي وضعتها (نيباد) تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يعزز من قدرات القارة الإفريقية على الإسهام في المنظومة العالمية سياسيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية مثمنا في هذا السياق تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.
وأشار السيسي إلى نجاح قمة شرم الشيخ (كوب 27) في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية".
وحث على ضرورة اضطلاع كل طرف بمسؤولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي على أساس مبدأي "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" و"الإنصاف" وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات محذرا من "تبدد الثقة وانهيار منظومة العمل متعدد الأطراف".
واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر إزاء العديد من القضايا مشيرا إلى أنه اتصالا بجهود احتواء أزمة الطاقة أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ (كوب 27) تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
ولفت إلى ما تتخذه مصر من خطوات لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة من خلال استضافتها مقر منتدى غاز شرق المتوسط "الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة".
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة الغذاء أوضح الرئيس السيسي أن مصر أعلنت مؤخرا استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف". (النهاية)
م م / م ع ع
MENAFN09092023000071011013ID1107038003
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