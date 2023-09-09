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الرئيس المصري: نتطلع لإسهام قمة مجموعة العشرين في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات الاقتصادية

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن التطلع لأن تسهم قمة مجموعة العشرين (جي 20) الحالية في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء مختلف التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للقمة ال18 لقادة مجموعة العشرين في (نيودلهي) بمشاركة قادة 30 دولة حيث أعرب عن أمله أن تخرج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق آمال شعوبهم.
ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة محورها النظام متعدد الأطراف استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وأكد أهمية دور مجموعة العشرين لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية.
وأشار في هذا الإطار إلى ما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقال الرئيس السيسي أن اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد) وضعت أهدافا محددة لدعم دول القارة الإفريقية تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية.
وأضاف أن من بين الأهداف التي وضعتها (نيباد) تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يعزز من قدرات القارة الإفريقية على الإسهام في المنظومة العالمية سياسيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية مثمنا في هذا السياق تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.
وأشار السيسي إلى نجاح قمة شرم الشيخ (كوب 27) في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية".
وحث على ضرورة اضطلاع كل طرف بمسؤولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي على أساس مبدأي "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" و"الإنصاف" وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات محذرا من "تبدد الثقة وانهيار منظومة العمل متعدد الأطراف".
واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر إزاء العديد من القضايا مشيرا إلى أنه اتصالا بجهود احتواء أزمة الطاقة أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ (كوب 27) تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
ولفت إلى ما تتخذه مصر من خطوات لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة من خلال استضافتها مقر منتدى غاز شرق المتوسط "الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة".
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة الغذاء أوضح الرئيس السيسي أن مصر أعلنت مؤخرا استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف". (النهاية)

م م / م ع ع




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