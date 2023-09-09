البحرين تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري زلزال المغرب

البحرين تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت البحرين تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في المغرب فجر اليوم السبت وأسفر عن وقوع أكثر من ألف قتيل في حصيلة من المرجح ارتفاعها.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة الى المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في مملكة المغرب الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.
واوضحت الوكالة ان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البحرين والمغرب وشعبيهما.
كما اكدت انها تجسد نهج المملكة في الوقوف والتضامن مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف الصعبة. (النهاية)
خ ن ع / أ م س
MENAFN09092023000071011013ID1107038002
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