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البحرين تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري زلزال المغرب

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت البحرين تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في المغرب فجر اليوم السبت وأسفر عن وقوع أكثر من ألف قتيل في حصيلة من المرجح ارتفاعها.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة الى المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في مملكة المغرب الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.
واوضحت الوكالة ان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البحرين والمغرب وشعبيهما.
كما اكدت انها تجسد نهج المملكة في الوقوف والتضامن مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف الصعبة. (النهاية)

خ ن ع / أ م س



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