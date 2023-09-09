Saturday, 09 September 2023 10:09 GMT

قائد الجيش بالسودان يعلن عدم القبول بسلام يعيد الأوضاع إلى ما قبل اندلاع الحرب

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 - 9 (كونا) -- أعلن قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم السبت "عدم القبول بسلام يعيد الأوضاع إلى ما قبل اندلاع الحرب".
وقال البرهان في حديثه أمام قوة عسكرية في (الدمازين) بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان إن هناك حرصا على "سلام لا يضمن عودة الحال إلى ما قبل 15 أبريل" الماضي مدللا بقبول العديد من المبادرات بما فيها منبر (جدة).
ودعا البرهان الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إلى "الكف عن التدخل السلبي في الشؤون الداخلية" للسودان.
يأتي هذا بينما كان الاتحاد الإفريقي قد أكد أمس الجمعة أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف قتيل فيما أصيب ستة آلاف آخرون كما تسبب في فرار نحو أربعة ملايين شخص بينهم نحو نصف مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ن س ع




MENAFN09092023000071011013ID1107038001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث