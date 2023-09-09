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السعودية تعرب عن تضامنها مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- اكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلازل.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تعازيها للمغرب وشعبها الشقيق ولأسر المتوفين في هذا المصاب الجلل وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وأن يعم الأمن والسلامة للمملكة المغربية.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلازال الذي ضرب المغرب فجر اليوم السبت إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات من بينها 721 حالة حرجة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وكانت الوزارة المغربية قد حددت مركز الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر في إقليم (الحوز) جنوب غربي مدينة (مراكش) وأعقبته مئات الهزات الارتدادية التي ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة (مراكش) التاريخية. (النهاية) ع س ط / ن س ع

MENAFN09092023000071011013ID1107038000

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