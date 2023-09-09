السعودية تعرب عن تضامنها مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- اكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلازل.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تعازيها للمغرب وشعبها الشقيق ولأسر المتوفين في هذا المصاب الجلل وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وأن يعم الأمن والسلامة للمملكة المغربية.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلازال الذي ضرب المغرب فجر اليوم السبت إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات من بينها 721 حالة حرجة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وكانت الوزارة المغربية قد حددت مركز الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر في إقليم (الحوز) جنوب غربي مدينة (مراكش) وأعقبته مئات الهزات الارتدادية التي ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة (مراكش) التاريخية. (النهاية) ع س ط / ن س ع
MENAFN09092023000071011013ID1107038000
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