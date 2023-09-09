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لبنان.. اشتداد الاشتباكات بمخيم (عين الحلوة) وارتفاع الضحايا إلى 4 قتلى وأكثر من 40 جريحا

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 9 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية إن الاشتباكات اشتدت بعد ظهر اليوم السبت في مخيم (عين الحلوة) وأدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر ليرتفع عدد القتلى إلى أربعة وعدد الجرحى إلى أكثر من 40.
وأضافت الوكالة أن الاشتباكات العنيفة امتدت إلى أحياء جديدة داخل المخيم وإلى نقاط (الطيري) و(الرأس الأحمر) و(الصفصاف) و(البركسات) وغيرها من الأزقة والشوارع.
وذكرت أن (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) عقدت اجتماعا مع حركة (فتح) وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني واجتماعا آخر مع المجموعات الاسلامية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل حاسم ومنع أي خرق له.
من جهة أخرى أشارت (الوكالة الوطنية للاعلام) إلى أن اجتماعات عقدت في بلدية (صيدا) مع المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس والصليب الأحمر وممثلي الهيئات الدولية والمحلية الإغاثية لبحث مستجدات النزوح الإنساني جراء الإشتباكات الدائرة وان الصليب الاحمر نصب خياما قرب ملعب مدينة (صيدا) لإيواء النازحين من المخيم.
وتجددت الاشتباكات صباح اليوم في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) بين مجموعات مسلحة متشددة وحركة (فتح) واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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