دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع المغرب إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة
التاريخ
9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والمصابين وإلى تدمير المباني والممتلكات.
وأضافت في بيان أن دولة الكويت تتقدم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة المغربية وشعبها الشقيق بأصدق التعازي والمواساة داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (النهاية)
م ص ع
MENAFN09092023000071011013ID1107037998
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