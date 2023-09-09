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دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع المغرب إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والمصابين وإلى تدمير المباني والممتلكات.
وأضافت في بيان أن دولة الكويت تتقدم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة المغربية وشعبها الشقيق بأصدق التعازي والمواساة داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (النهاية)

م ص ع



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