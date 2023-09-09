قطر تعلن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة للمغرب لمساعدته في مواجهة آثار الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم السبت إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي أسفر عن وقوع أكثر من ألف قتيل في حصيلة من المرجح ارتفاعها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات من بينها 721 حالة حرجة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وكانت الوزارة المغربية قد حددت مركز الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر في إقليم (الحوز) جنوب غربي مدينة (مراكش) وأعقبته مئات الهزات الارتدادية التي ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة (مراكش) التاريخية. (النهاية)
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