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قطر تعلن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة للمغرب لمساعدته في مواجهة آثار الزلزال

9/9/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم السبت إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي أسفر عن وقوع أكثر من ألف قتيل في حصيلة من المرجح ارتفاعها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات من بينها 721 حالة حرجة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وكانت الوزارة المغربية قد حددت مركز الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر في إقليم (الحوز) جنوب غربي مدينة (مراكش) وأعقبته مئات الهزات الارتدادية التي ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة (مراكش) التاريخية. (النهاية)

س س س / م م ج




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