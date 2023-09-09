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نادي الألعاب الشتوية الكويتي ينضم لمنظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد بالدول الاسلامية

9/9/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 9 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي اليوم السبت انضمام النادي لعضوية منظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد في الدول الإسلامية ومقرها مدينة (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان في قوام روسيا الاتحادية.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من شأن هذه الخطوة أن تساعد في تطوير العلاقات الرياضية بين النادي الكويتي والمنظمة الرياضية التي تضم عددا كبيرا من اتحادات هوكي الجليد في الدول الاسلامية إضافة إلى تعزيز هذه الرياضة في الكويت.
وأشاد العجمي بجهود رئيس منظمة تنمية رياضة الهوكي نائل ماجانوف مشيرا إلى حرص الجانب الروسي على تطوير هذه الرياضة في الدول الاسلامية.
وذكر أن هذه الخطوة المهمة ستسهم بتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين لا سيما في مجال المشاركة بالبطولات التي تشرف عليها هذه المنظمة فضلا عن توفير معسكرات رياضية للفرق الكويتية للرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية في مقر المنظمة بجمهورية تتارستان والتي يوجد بها عدد من ساحات الجليد وساحات التزلج المتطورة.
وأوضح أنه وبصفته رئيسا للاتحاد العربي لهوكي الجليد وللجنة الخليجية لرياضة هوكي الجليد تم أيضا توقيع مذكرة مع المنظمة الاسلامية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين وتبادل الخبرات بين هذه المؤسسات الرياضية.
وأكد العجمي الحرص على بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية والقارية والاقليمية لدعم الشباب الرياضي الكويتي والخليجي والعربي من ممارسي هذه الرياضة الأولمبية الشتوية بما يعمل على الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات العربية والاسلامية.
وتهدف منظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد التي تأسست في مدينة (قازان) في فبراير 2023 إلى تطوير لعبة الهوكي في الدول الاسلامية وتطوير هذه الرياضة ونشرها فضلا عن التبادل الثقافي.
وتضم المنظمة في عضويتها كلا من الجزائر والبحرين وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان ولبنان والمغرب ومنغوليا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتركمانستان وتركيا وازبكستان.
وأقامت المنظمة المذكورة أول بطولة دولية للهوكي بين الدول الاسلامية في مدينة (قازان) في عام 2023 التي استضافت كذلك المنتدى الأول لاتحادات الهوكي في الدول الاسلامية الذي ناقش أحدث طرق تشخيص الاصابات في الطب الرياضي وتطوير أساليب تثقيف الرياضيين وتدريب حكام الهوكي. (النهاية)

ا س / م م ج




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