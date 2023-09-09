نادي الألعاب الشتوية الكويتي ينضم لمنظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد بالدول الاسلامية
التاريخ
9/9/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 9 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي اليوم السبت انضمام النادي لعضوية منظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد في الدول الإسلامية ومقرها مدينة (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان في قوام روسيا الاتحادية.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من شأن هذه الخطوة أن تساعد في تطوير العلاقات الرياضية بين النادي الكويتي والمنظمة الرياضية التي تضم عددا كبيرا من اتحادات هوكي الجليد في الدول الاسلامية إضافة إلى تعزيز هذه الرياضة في الكويت.
وأشاد العجمي بجهود رئيس منظمة تنمية رياضة الهوكي نائل ماجانوف مشيرا إلى حرص الجانب الروسي على تطوير هذه الرياضة في الدول الاسلامية.
وذكر أن هذه الخطوة المهمة ستسهم بتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين لا سيما في مجال المشاركة بالبطولات التي تشرف عليها هذه المنظمة فضلا عن توفير معسكرات رياضية للفرق الكويتية للرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية في مقر المنظمة بجمهورية تتارستان والتي يوجد بها عدد من ساحات الجليد وساحات التزلج المتطورة.
وأوضح أنه وبصفته رئيسا للاتحاد العربي لهوكي الجليد وللجنة الخليجية لرياضة هوكي الجليد تم أيضا توقيع مذكرة مع المنظمة الاسلامية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين وتبادل الخبرات بين هذه المؤسسات الرياضية.
وأكد العجمي الحرص على بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية والقارية والاقليمية لدعم الشباب الرياضي الكويتي والخليجي والعربي من ممارسي هذه الرياضة الأولمبية الشتوية بما يعمل على الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات العربية والاسلامية.
وتهدف منظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد التي تأسست في مدينة (قازان) في فبراير 2023 إلى تطوير لعبة الهوكي في الدول الاسلامية وتطوير هذه الرياضة ونشرها فضلا عن التبادل الثقافي.
وتضم المنظمة في عضويتها كلا من الجزائر والبحرين وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان ولبنان والمغرب ومنغوليا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتركمانستان وتركيا وازبكستان.
وأقامت المنظمة المذكورة أول بطولة دولية للهوكي بين الدول الاسلامية في مدينة (قازان) في عام 2023 التي استضافت كذلك المنتدى الأول لاتحادات الهوكي في الدول الاسلامية الذي ناقش أحدث طرق تشخيص الاصابات في الطب الرياضي وتطوير أساليب تثقيف الرياضيين وتدريب حكام الهوكي. (النهاية)
ا س / م م ج
MENAFN09092023000071011013ID1107037995
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