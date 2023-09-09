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وزير (الشباب): فوز الفريق الكويتي بالبطولة الدولية للمناظرات مصدر فخر للعمل الشبابي

9/9/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم السبت إن فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي اختتمت قبل أيام في دولة قطر يعد مصدر فخر واعتزاز كبيرين للعمل الشبابي في الكويت.
وأضاف الوزير العيبان في تصريح للصحفيين عقب تكريمه الفريق في مقر الهيئة العامة للصناعة أن الإنجاز الذي حققته هذه الكوكبة الشبابية جاء نتاج بذلهم لجهود مضنية عبر البحث والدراسة وممارسة التفكير الناقد بشتى المواضيع ما أصقل شخصياتهم القيادية.
وأشاد بتميز الشباب وإبداعهم في المسابقة وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الفريق وكذلك على الصعيد الفردي منوها بدعم مسؤولي الهيئة العامة للشباب والمدربين وأولياء أمورهم بهذا الصدد ما تكلل بهذا الفوز.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الشباب وهيئتي الشباب والرياضة لن تألو جهدا في تقديم أنواع الدعم للشباب المتفوق باعتبارهم مستقبل الأوطان وأملها معلنا تقديم مكافأة مجزية لأعضاء الفريق نظير جهودهم التي رفعت اسم الكويت عاليا في هذا الملتقى الشبابي العالمي الكبير.
من جانبه قال عضو الفريق الكويتي عبد الله الجيماز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما أنجزه الفريق جاء ثمرة لمجهودات من قبل الطلبة من بحث واطلاع دائمين لتطوير قدراتهم ومن المدربين الذين أعطوا من وقتهم وجهدهم بشغف إضافة إلى دعم مسؤولي الهيئة.
وأضاف الجيماز (18 عامل) أن الهيئة العامة للشباب وفرت المساحات والإمكانات أمامهم بدأ من الدورات التدريبية مرورا بإطلاق برنامج الدوري الشبابي الخاص بهذا النوع انتهاء بتسهيل المشاركة بالبطولة من قبل الهيئة داعيا الشباب الكويتي للمشاركة في مثل هذه البرامج المميزة.
بدورها قالت المدربة رغد الغشام في تصريح ل(كونا) أن ما يميز نشاط المناظرات هي جعل الطالب مفكرا وناقدا للمعلومة وليس متلق لها كما أنها تمنحه آفاقا واسعة للإدراك والاطلاع على كافة الأمور التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وغيرها.
وذكرت الغشام أن دورهم كمدربين يتمثل في تدريب الطالب على كيفية استخدام المعلومة مع نص المناظرة بتكنيك جيد لإقناع الحكام بحجتهم منوهة بالموهبة الكبيرة التي تميز بها جميع أعضاء الفريق الكويتي ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز اللافت. (النهاية)


ف ش ا / م ص ع


MENAFN09092023000071011013ID1107037994

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