وزير (الشباب): فوز الفريق الكويتي بالبطولة الدولية للمناظرات مصدر فخر للعمل الشبابي
التاريخ
9/9/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم السبت إن فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي اختتمت قبل أيام في دولة قطر يعد مصدر فخر واعتزاز كبيرين للعمل الشبابي في الكويت.
وأضاف الوزير العيبان في تصريح للصحفيين عقب تكريمه الفريق في مقر الهيئة العامة للصناعة أن الإنجاز الذي حققته هذه الكوكبة الشبابية جاء نتاج بذلهم لجهود مضنية عبر البحث والدراسة وممارسة التفكير الناقد بشتى المواضيع ما أصقل شخصياتهم القيادية.
وأشاد بتميز الشباب وإبداعهم في المسابقة وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الفريق وكذلك على الصعيد الفردي منوها بدعم مسؤولي الهيئة العامة للشباب والمدربين وأولياء أمورهم بهذا الصدد ما تكلل بهذا الفوز.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الشباب وهيئتي الشباب والرياضة لن تألو جهدا في تقديم أنواع الدعم للشباب المتفوق باعتبارهم مستقبل الأوطان وأملها معلنا تقديم مكافأة مجزية لأعضاء الفريق نظير جهودهم التي رفعت اسم الكويت عاليا في هذا الملتقى الشبابي العالمي الكبير.
من جانبه قال عضو الفريق الكويتي عبد الله الجيماز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما أنجزه الفريق جاء ثمرة لمجهودات من قبل الطلبة من بحث واطلاع دائمين لتطوير قدراتهم ومن المدربين الذين أعطوا من وقتهم وجهدهم بشغف إضافة إلى دعم مسؤولي الهيئة.
وأضاف الجيماز (18 عامل) أن الهيئة العامة للشباب وفرت المساحات والإمكانات أمامهم بدأ من الدورات التدريبية مرورا بإطلاق برنامج الدوري الشبابي الخاص بهذا النوع انتهاء بتسهيل المشاركة بالبطولة من قبل الهيئة داعيا الشباب الكويتي للمشاركة في مثل هذه البرامج المميزة.
بدورها قالت المدربة رغد الغشام في تصريح ل(كونا) أن ما يميز نشاط المناظرات هي جعل الطالب مفكرا وناقدا للمعلومة وليس متلق لها كما أنها تمنحه آفاقا واسعة للإدراك والاطلاع على كافة الأمور التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وغيرها.
وذكرت الغشام أن دورهم كمدربين يتمثل في تدريب الطالب على كيفية استخدام المعلومة مع نص المناظرة بتكنيك جيد لإقناع الحكام بحجتهم منوهة بالموهبة الكبيرة التي تميز بها جميع أعضاء الفريق الكويتي ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز اللافت. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
MENAFN09092023000071011013ID1107037994
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