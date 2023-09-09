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رئيس وزراء الهند يبحث مع كبار قادة العالم على هامش قمة (جي 20) عددا من القضايا الثنائية والعالمية

9/9/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع عدد من كبار قادة العالم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي اليوم السبت جملة من القضايا الثنائية والعالمية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن مودي التقى نظيره البريطاني ريشي سوناك وبحث معه قضايا ثنائية وعالمية حيث أعرب الأول عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.
وأضافت الوزارة أن الجانبين أعربا كذلك عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وفقا للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والتكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ والصحة والتعليم.
كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية والمصالح المشتركة. ووفق البيان التقى مودي كذلك بالرئيس الأمريكي جو بايدن حيث أعرب عن تقديره لرؤية بايدن والتزامه بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة والتي تقوم على القيم الديمقراطية المشتركة والتقارب الاستراتيجي والعلاقات القوية بين الشعبين.
وأشاد مودي وبايدن بالزخم المستمر في التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والبحث والابتكار والثقافة والعلاقات الشعبية وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية.
واجتمع مودي أيضا مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وتناولت المناقشات مختلف جوانب الشراكة الثنائية بين الهند واليابان بما فيها تطوير البنية التحتية والتعاون التكنولوجي والاستثمارات والطاقة كما أكدا مجددا التزامهما بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان.
وأعرب مودي عن تقديره لدعم إيطاليا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين وانضمامها إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا خلال اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني كما قاما بتقييم التقدم المحرز في مجالات الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإيطاليا.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيات الجديدة والناشئة.
وكان مودي قد التقى أمس بعدد من القادة الذين وصلوا نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بينهم نظيرته البنغلاديشية الشيخة حسينة ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




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