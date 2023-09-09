رئيس وزراء الهند يبحث مع كبار قادة العالم على هامش قمة (جي 20) عددا من القضايا الثنائية والعالمية
التاريخ
9/9/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع عدد من كبار قادة العالم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي اليوم السبت جملة من القضايا الثنائية والعالمية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن مودي التقى نظيره البريطاني ريشي سوناك وبحث معه قضايا ثنائية وعالمية حيث أعرب الأول عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.
وأضافت الوزارة أن الجانبين أعربا كذلك عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وفقا للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والتكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ والصحة والتعليم.
كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية والمصالح المشتركة. ووفق البيان التقى مودي كذلك بالرئيس الأمريكي جو بايدن حيث أعرب عن تقديره لرؤية بايدن والتزامه بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة والتي تقوم على القيم الديمقراطية المشتركة والتقارب الاستراتيجي والعلاقات القوية بين الشعبين.
وأشاد مودي وبايدن بالزخم المستمر في التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والبحث والابتكار والثقافة والعلاقات الشعبية وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية.
واجتمع مودي أيضا مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وتناولت المناقشات مختلف جوانب الشراكة الثنائية بين الهند واليابان بما فيها تطوير البنية التحتية والتعاون التكنولوجي والاستثمارات والطاقة كما أكدا مجددا التزامهما بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان.
وأعرب مودي عن تقديره لدعم إيطاليا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين وانضمامها إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا خلال اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني كما قاما بتقييم التقدم المحرز في مجالات الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإيطاليا.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيات الجديدة والناشئة.
وكان مودي قد التقى أمس بعدد من القادة الذين وصلوا نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بينهم نظيرته البنغلاديشية الشيخة حسينة ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث. (النهاية)
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