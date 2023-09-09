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اختتام منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

9/9/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023 /2024 لكرة القدم.
وضمن مواجهات المجموعة الأولى، تغلب الكرمل على وادي الريان 3-0، فيما تعادل مرج الحمام مع حرثا 4-4، وشباب حوارة مع الطيبة 1-1، وجرش مع سحم 2-2.
ولحساب المجموعة الثانية، تغلب بلعما على دير أبي سعيد 2-1، وتعادل الوحدة مع الحصن 1-1، والخالدية مع رباع السرحان 0-0، فيما لم تستكمل مباراة غور الصافي ودوقرة، حيث أنهى الحكم اللقاء عند الدقيقة 90+3 بعد اعتداء أحد الجماهير على حارس مرمى نادي دوقرة وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بهدف مقابل لا شيء.
ووفقا لنظام البطولة، جرى توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 21:12:58

MENAFN09092023000117011021ID1107037992

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