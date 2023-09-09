اختتام منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
التاريخ
9/9/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023 /2024 لكرة القدم.
وضمن مواجهات المجموعة الأولى، تغلب الكرمل على وادي الريان 3-0، فيما تعادل مرج الحمام مع حرثا 4-4، وشباب حوارة مع الطيبة 1-1، وجرش مع سحم 2-2.
ولحساب المجموعة الثانية، تغلب بلعما على دير أبي سعيد 2-1، وتعادل الوحدة مع الحصن 1-1، والخالدية مع رباع السرحان 0-0، فيما لم تستكمل مباراة غور الصافي ودوقرة، حيث أنهى الحكم اللقاء عند الدقيقة 90+3 بعد اعتداء أحد الجماهير على حارس مرمى نادي دوقرة وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بهدف مقابل لا شيء.
ووفقا لنظام البطولة، جرى توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 21:12:58
MENAFN09092023000117011021ID1107037992
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