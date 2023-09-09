منتخب الكرة يبدأ تدريباته في أذربيجان

عمان 9 أيلول (بترا) - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في العاصمة الأذرية باكو، تأهبا لمواجهة منتخب أذربيجان وديا عند السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الأردن، على ستاد دلغا أرينا، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وأجرى المنتخب مساء اليوم السبت تدريبه الأول في أذربيجان، على الملعب الفرعي لستاد باكو، بقيادة المدرب الحسين عموته وبمشاركة جميع اللاعبين.

وكان المنتخب وصل فجر اليوم إلى باكو قادماً من النرويج، حيث تضم قائمة المنتخب 24 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

وشهد اللقاء الودي الأول المنتخب ضمن تجمعه الحالي، خسارته أمام النرويج 0-6 مساء الخميس.

يذكر أن قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

09/09/2023 21:02:13

