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اليوم السبت أكثر أيام العام حرارة في بريطانيا

9/9/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 أيلول (بترا)- قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن اليوم السبت، هو أكثر أيام العام حرارة في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث بلغت درجات الحرارة 32.7 درجة مئوية في مطار هيثرو.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت هو أيضا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا درجة حرارة تزيد على 30 درجة مئوية وأن ذلك أعلى كثيرا من المتوسط الذي يتم تسجيله في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام هي 32.6 درجة مئوية وسجلت يوم الخميس.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
09/09/2023 20:40:59

MENAFN09092023000117011021ID1107037990

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