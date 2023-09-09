اليوم السبت أكثر أيام العام حرارة في بريطانيا

اليوم السبت أكثر أيام العام حرارة في بريطانيا
التاريخ
9/9/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 9 أيلول (بترا)- قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن اليوم السبت، هو أكثر أيام العام حرارة في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث بلغت درجات الحرارة 32.7 درجة مئوية في مطار هيثرو.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت هو أيضا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا درجة حرارة تزيد على 30 درجة مئوية وأن ذلك أعلى كثيرا من المتوسط الذي يتم تسجيله في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام هي 32.6 درجة مئوية وسجلت يوم الخميس.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
09/09/2023 20:40:59
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