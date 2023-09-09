مجموعة العشرين ترحب بالمبادرات الداعمة للسلام العادل والدائم في أوكرانيا
التاريخ
9/9/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- تبنت مجموعة العشرين بياناً توافقياً في ختام اليوم الأول من قمة في نيودلهي، اليوم السبت، دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على أراض.
ووفقاً ل(يورو نيوز)، جاء في الإعلان: "ندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأراضي والسيادة والقانون الإنساني الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".
كما رحب بـ "جميع المبادرات ذات الصلة والبناءة التي تدعم السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا".
ودعا إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود من أجل التدفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.
وعلى الجانب الاقتصادي، قال البيان إن المجموعة وافقت على معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وأضاف أن الدول تعهدت بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما قبلت الاقتراح الخاص بتشديد القواعد التنظيمية للعملات المشفرة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
09/09/2023 20:39:06
MENAFN09092023000117011021ID1107037989
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