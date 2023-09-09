موسكو 9 أيلول (بترا) - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن تنفيذ شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بتصدير الحبوب الروسية مرتبط باستئناف العمل بها.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بما أننا سمعنا الكثير من الوعود في السابق، فنعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ هذه الوعود أولا، ثم استئناف العمل في هذه الصفقة".

وأعلنت روسيا في تموز الماضي، وقف العمل في صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

09/09/2023 19:28:01