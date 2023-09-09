واشنطن 9 أيلول (بترا )- انتقدت لجنة أميركيّة قرار الحكومة الفرنسيّة حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا، بحسب واشنطن تايمز .

وفي بيان الجمعة، اليوم السبت، قال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة الأميركيّة للحرّية الدينيّة الدوليّة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأميركي، إنّه "ضمن جهد في غير محلّه لتعزيز القيمة الفرنسيّة المتمثّلة بالعلمانيّة، تتعدّى الحكومة على الحرّية الدينيّة".

وأضاف أنّ "فرنسا تُواصل استخدام تفسير مُحدَّد للعلمانيّة من أجل استهداف المجموعات الدينيّة وترهيبها، خصوصا المسلمين".

واعتبر أنّ "تقييد الممارسة السلميّة للمعتقدات الدينيّة، بغية تعزيز العلمانيّة، هو أمر مُستهجن".

وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في البلاد أيّد قرار الحكومة منع ارتداء العباءة في المدارس الرسميّة.

--(بترا)

ب خ/أز/ هـ ح

09/09/2023 19:26:52