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شبكة إكس تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى

9/9/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن9 أيلول (بترا )- رفعت شبكة إكس (تويتر سابقا)، دعوى ضد ولاية كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى بحسب لوس انجلوس تايمز.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون "ايه بي 587" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.
لكن بحسب "إكس"، فإن "القصد الحقيقي" من النص يكمن في "الضغط على المنصات من أجل " إزالة" بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة".
ويؤكد محامو المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، أن القانون "ايه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.
--(بترا)
ب خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 19:24:43

MENAFN09092023000117011021ID1107037985

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