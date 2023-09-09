شبكة إكس تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
التاريخ
9/9/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن9 أيلول (بترا )- رفعت شبكة إكس (تويتر سابقا)، دعوى ضد ولاية كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى بحسب لوس انجلوس تايمز.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون "ايه بي 587" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.
لكن بحسب "إكس"، فإن "القصد الحقيقي" من النص يكمن في "الضغط على المنصات من أجل " إزالة" بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة".
ويؤكد محامو المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، أن القانون "ايه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.
--(بترا)
ب خ/أز/ هـ ح
09/09/2023 19:24:43
MENAFN09092023000117011021ID1107037985
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