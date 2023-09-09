وثيقة في عجلون لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات



عجلون 9 أيلول (بترا)– وقع عدد من وجهاء وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وأبناء محافظة عجلون على وثيقة اطلقها حزب الشورى لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقالت رئيس فرع الحزب في عجلون موزه فريحات، إن الهدف من التوقيع على الوثيقة عدم إطلاق العيارات النارية أو حضور أي مناسبة تطلق فيها ومغادرتها للحد من الآثار السلبية التي تنجم عنها في الأفراح والمناسبات.

وطالب عدد من الموقعين بعدم التوسط لمن يرتكب مخالفات قانونية متعلقة بإطلاق العيارات النارية لأن الإجراءات القانونية الرادعة ستسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة.

--(بترا)

ع.ف/ف ق

09/09/2023 18:19:51

