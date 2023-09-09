وثيقة في عجلون لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

وثيقة في عجلون لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/9/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 9 أيلول (بترا)– وقع عدد من وجهاء وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وأبناء محافظة عجلون على وثيقة اطلقها حزب الشورى لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقالت رئيس فرع الحزب في عجلون موزه فريحات، إن الهدف من التوقيع على الوثيقة عدم إطلاق العيارات النارية أو حضور أي مناسبة تطلق فيها ومغادرتها للحد من الآثار السلبية التي تنجم عنها في الأفراح والمناسبات.
وطالب عدد من الموقعين بعدم التوسط لمن يرتكب مخالفات قانونية متعلقة بإطلاق العيارات النارية لأن الإجراءات القانونية الرادعة ستسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
--(بترا)
ع.ف/ف ق
09/09/2023 18:19:51
MENAFN09092023000117011021ID1107037984
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