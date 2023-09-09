اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- أقامت رابطة الترايثلون الأردنية، صباح السبت، سباق تراياثلون وأكواثلون المدينة الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية.
واشتمل السباق الذي انطلق من المسبح الأولمبي في مدينة الحسين للشباب على سباقي فئة الأطفال وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 12-15عاماً والذي يتكون من سباحة لمسافة 250 متراً و1.5 كم جري، وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 7-11 عاماً والذي تكون من السباحة لمسافة 150متراً و 1.5 كم جري.
وتكون سباق الترايثلون للفئات العمرية 16عاماً فما فوق من السباحة لمسافة 750 متراً و20 كم بالدراجة الهوائية و5 كم جري.
وشارك في سباق التتابع ثلاثة لاعبين في الرياضات الثلاث التي تدخل في سباق الترايثلون ويتناوبون فيما بينهم في السباحة والدراجات ومن ثم الجري.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
09/09/2023 17:52:02
MENAFN09092023000117011021ID1107037983
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