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اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا)- أقامت رابطة الترايثلون الأردنية، صباح السبت، سباق تراياثلون وأكواثلون المدينة الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية.
واشتمل السباق الذي انطلق من المسبح الأولمبي في مدينة الحسين للشباب على سباقي فئة الأطفال وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 12-15عاماً والذي يتكون من سباحة لمسافة 250 متراً و1.5 كم جري، وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 7-11 عاماً والذي تكون من السباحة لمسافة 150متراً و 1.5 كم جري.
وتكون سباق الترايثلون للفئات العمرية 16عاماً فما فوق من السباحة لمسافة 750 متراً و20 كم بالدراجة الهوائية و5 كم جري.
وشارك في سباق التتابع ثلاثة لاعبين في الرياضات الثلاث التي تدخل في سباق الترايثلون ويتناوبون فيما بينهم في السباحة والدراجات ومن ثم الجري.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
09/09/2023 17:52:02

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