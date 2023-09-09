عمان 9 أيلول (بترا)-أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل مبارة كرة القدم التي كانت ستجمع، مساء اليوم السبت، بين المنتخب المغربي ونظيره الليبيري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024 ، إلى وقت لاحق.

ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة، تأجيل المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

--(بترا)

أ ن/ف ق

09/09/2023 17:44:51