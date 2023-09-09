المغرب: تأجيل مباراة المغرب وليبيريا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)-أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل مبارة كرة القدم التي كانت ستجمع، مساء اليوم السبت، بين المنتخب المغربي ونظيره الليبيري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024 ، إلى وقت لاحق.
ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة، تأجيل المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
--(بترا)
أ ن/ف ق
09/09/2023 17:44:51
MENAFN09092023000117011021ID1107037982
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