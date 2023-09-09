منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى تنطلق غدا

عمان 9 أيلول (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي يشارك فيه 14 فريقا.

ويستقبل فريق نادي اتحاد الرمثا ضيفه صما عند الخامسة عصر غد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

ويواجه السرحان نظيره الجزيرة عند الخامسة عصر الاثنين على ملعب السرحان، وبذات التوقيت يلتقي الطرة مع العربي على ملعب الأمير هاشم، فيما يحل عمان أف سي ضيفا على اليرموك عند السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

ويلتقي فريقا الهاشمية والصريح عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الرصيفة، ويواجه البقعة نظيره أم القطين عند السادسة مساء على ملعب البترا.

وتختتم مواجهات الأسبوع بلقاء العالية مع كفرسوم عند السادسة مساء الأربعاء على استاد الأمير محمد.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

09/09/2023 17:42:41