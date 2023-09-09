منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى تنطلق غدا

منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى تنطلق غدا
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي يشارك فيه 14 فريقا.
ويستقبل فريق نادي اتحاد الرمثا ضيفه صما عند الخامسة عصر غد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ويواجه السرحان نظيره الجزيرة عند الخامسة عصر الاثنين على ملعب السرحان، وبذات التوقيت يلتقي الطرة مع العربي على ملعب الأمير هاشم، فيما يحل عمان أف سي ضيفا على اليرموك عند السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
ويلتقي فريقا الهاشمية والصريح عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الرصيفة، ويواجه البقعة نظيره أم القطين عند السادسة مساء على ملعب البترا.
وتختتم مواجهات الأسبوع بلقاء العالية مع كفرسوم عند السادسة مساء الأربعاء على استاد الأمير محمد.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
09/09/2023 17:42:41
MENAFN09092023000117011021ID1107037981
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